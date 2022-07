Parla Giulia Bemonte: così è cambiato l'amore con Stash dopo l'arrivo della bambina

"Questa è una bella domanda". Esordisce così Giulia Belmonte quando alcuni follower le chiedono come facciano lei e Stash a mantenere sempre viva la vita di coppia dopo la nascita dei figli. Com'è noto infatti l'influencer e il cantante sono diventati genitori per la prima volta due anni fa di Grace ed ora sono in attesa del secondogenito, di cui però ancora non hanno svelato sesso né nome.

Come si fa, dunque, a tenere sempre accesa la fiamma dell'amore, nonostante i figli finiscono per fagocitare ogni momento libero di mamma e papà? "Quando si diventa genitori - scrive Giulia, che da sempre racconta la maternità ai suoi 224mila follower su Instagram - i figli diventano la priorità assoluta, ma non per questo bisogna dimenticare che anche la coppia stessa è una priorità. Se i genitori sono felici, complici ed uniti, lo saranno anche i figli". In soccorso arrivano allora le persone vicine: "Per trovare il tempo per la coppia sono fondamentali i nonni, baby sitter amici di buona volontà che anche solo una volta al mese o addirittura a settimana sono disposti a tenere i bambini".

"Quando Grace dormiva nel lettone"

Basta pensare, ad esempio, all'invasione del lettone nei primi anni di vita. "I primi due anni Grace mesi dormiva davvero poco - sottolinea ancora la donna - poi nei mesi successivi si svegliava ogni tre ore per la poppata. A volte dormiva addirittura tutta la notte attaccata al seno. Ha iniziato a dormire nella sua culla senza svegliarsi mai da quando le ho tolto il seno".

Dopo Grace, nata nel dicembre 2020, Stash e Giulia sono ora in attesa del secondo bebè. La gravidanza è all'ottavo mese e la scoperta del sesso del nascituro ha reso mamma e papà "al settimo cielo", si lascia sfuggire lei (lui sperava in una femminuccia, ndr). Una nuova nascita che funzionerà come ciliegina sulla torta di un amore cominciato ormai quattro anni fa. Una storia tenuta riservata fino a quando è stato possibile, ovvero fino a quando il pancione della ragazza, di professione giornalista ed influencer, non è cominciato a crescere.

"Il mio corpo sta cambiando"

Proprio nel merito dei cambiamenti affrontati dal suo corpo, Giulia scrive: "Il corpo cambia, è inevitabile. Ma ti dirò: a me piace di più così. Se penso a ciò che questo corpo mi ha regalato non posso che ringraziarlo, anche se ho qualche smagliatura in più. Guardo mia figlia ed il mio pancione e penso: "che mi importa dei chili di troppo".