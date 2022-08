Giulia Belmonte, il video allo specchio a cinque giorni dal parto: "Mi manca il pancione"

Domenica 14 agosto Stash-Antonio Fiordispino e Giulia Belmonte sono diventati genitori per la seconda volta. "Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora" hanno scritto i due a corredo del post che ha annunciato l'arrivo di Imagine, nata a quasi due anni dalla primogenita Grace e mostrata appena nei primi scatti.

Immensa la gioia del cantante dei The Kolors e della compagna che, dopo aver condiviso il lieto evento, per un po' hanno preferito allontanarsi dai social per vivere riservatamente questo momento così importante, sorvolando anche sulle critiche rivolte al nome scelto per la bimba. Qualche ora fa la fine della pausa: su Instagram la neomamma ha raccontato le prime emozioni suscitate dal lieto evento, la felicità di trovarsi con la bimba appena nata e la piccola Grace che si scorge nella foto, ma anche la nostalgia per il suo pancione.

Giulia Belmonte si mostra a cinque giorni dal parto

"5 giorni dal parto e già mi manca il pancione" è il pensiero di Giulia Belmonte riportato insieme al video postato tra le storie Instagram. La compagna di Stash si è ripresa davanti allo specchio in figura intera mostrando così la sua forma fisica da neomamma. Una nostalgia che fa il paio con il pensiero che proprio il compagno aveva riportato nei giorni scorsi a proposito dell'imminente nascita della sua seconda bimba. "Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza", aveva scritto Stash: "E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare". Una nostalgia condivisa con la sua Giulia con cui adesso prova la felicità di tenere tra le braccia la piccola Imagine.

(Di seguito il video condiviso da Giulia Belmonte)