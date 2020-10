Giulia Cavaglia furiosa con l’ex Francesco Sole, l’avvertimento al veleno: “Se parlo ti rovino”

Uno sfogo davvero furente quello rilasciato poco fa su Instagram da Giulia Cavaglià che ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua storia con Francesco Sole in toni decisamente forti.Con una serie di Storie Instagram l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha attaccato l’ex fidanzato che non solo non le avrebbe permesso di recuperare subito alcuni indumenti lasciati in casa sua dopo essersi lasciati, ma che, stando alla sua ricostruzione, avrebbe anche consentito a qualcuna di utilizzare una sua giacca, come scoperto in un secondo momento.

“Mi sono svegliata davvero incaz*ata, mi sono stufata. Ricordati che se parlo io sei rovinato”, la premessa al racconto di Cavaglià che poi è entrata nei dettagli dell’episodio che l’avrebbe fatta esplodere di rabbia.

Giulia Cavaglià furiosa con l’ex Francesco Sole: le dichiarazioni

Secondo quanto raccontato da Giulia Cavaglià, dopo che suo padre ha recuperato alcuni suoi indumenti in casa di Francesco Sole (“perché tu a me non apri”, ha aggiunto), in una delle giacche avrebbe trovato uno scontrino recente, segno che il capo sarebbe stato usato da qualcun’altra… “Sono veramente curiosa di sapere chi usasse la mia giacca il 12 ottobre 2020, io questa giacca te la chiedo da sei mesi”, ha tuonato la ragazza: “Spero vivamente che non l’abbia prestata a qualche zoc*oletta, sei agghiacciante”, ha aggiunto.

Che la relazione tra l’ex tronista e lo scrittore youtuber fosse finita male era sospettabile, ma ora arriva la certezza con un video che, al momento, non è stato ancora commentato da Francesco Sole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.