Uomini e Donne, Giulia Cavaglia ha un nuovo amore (ed è un ex corteggiatore)

Torna il sorriso sul volto di Giulia Cavaglia. L'ex tronista piemontese era tornata single dopo la fine (burrascosa) della storia con Francesco Sole e da qualche giorno si mostra sui social al fianco di Federico Chimirri.

Un passato simile per i due nuovi amanti dal momento che Chimirri, oggi dj e titolare di alcuni locali a Formentera, ha preso parte a Uomini e donne come corteggiatore di Nilufar Addati e prima ancora di Sara Affi Fella. Non solo, Chimirri fu al centro di un polverone mediatico per uno scambio di persona in foto. Il giovane, che ha frequentato per qualche tempo Silvia Provvedi (relazione emersa quando era all'interno del Gf vip), venne infatti scambiato per Malefix (Giorgio De Stefano), il compagno di una delle Donatella arrestato in una operazione della Direzione distrettuale Antimafia.

Dopo aver trascorso qualche giorno in montagna Giulia e Federico si mostrano insieme nella vita di tutti i giorni.

In basso, Giulia Cavaglia e il nuovo fidanzato Federico Chimirri