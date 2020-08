Giulia De Lellis in abito da sposa. La foto 'non piace' a Damante, interviene la madre di lui

Un servizio fotografico birichino, visto il momento che Giulia De Lellis sta attraversando, ovvero una fase di incertezza con Andrea Damante. Ieri infatti l'influencer si è immortalata su Instagram con un abito da sposa, indossato in occasione di uno shooting organizzato per un importante brand di moda. E, tra i tanti commenti, colpisce proprio quello della mamma di Damante: "Sei bellissima come sempre".

Un commento, quello della signora Valentina, che non passa inosservato, in considerazione del periodo che sta vivendo l'amata coppia nata tre anni fa a 'Uomini e Donne'. Da più parti infatti si parla di una nuova crisi tra i due, che sarebbe piombata sulla loro vita dopo un il ritorno di fiamma dei mesi scorsi. A colpire, inoltre, è il fatto che Andrea invece non mette like...

"È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose", ha spiegato De Lellis giorni fa, in risposta a quanti chiedevano chiarimenti sulla sua vita sentimentale. "Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci".