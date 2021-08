Matrimonio "nel verde" per la sorella di Giulia De Lellis: l'abito dell'influencer è super sexy

Si è sposata ieri Veronica Fiumicini, adorata sorella di Giulia De Lellis. Invitata alle nozze anche l'influencer romana accanto al compagno Carlo Gussalli Beretta. L'evento è stato ovviamente condiviso sui social dalle due sorelline, a partire dall'addio al nubilato da sogno organizzato a Viterbo proprio dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne fino al "sì" pronunciato nel pomeriggio di ieri in mezzo al verde.

Il matrimonio di Veronica

Le nozze di Veronica arrivano dopo undici anni d'amore. Una cerimonia di alto impatto estetico: il rito si è svolto in una location esterna, con gli invitati (pochi) seduti sui gradoni di pietra e gli alberi intorno. L'atmosfera è quella di una favola. A portare le fedi all'altare, in mezzo ad un piccolo sentiero verde, Penelope e Matilde, adorate nipotine di Giulia, spesso presenti nei suoi siparietti sui social. "È stata un’emozione indescrivibile, non pensavo così forte!", ha scritto sui social De Lellis.

"Il 23 agosto del 2011 ho incontrato per la prima volta Giuseppe", ha detto invece Veronica giorni fa, "Il 23 agosto 2021 ho detto sì", ha aggiunto in riferimento al primo rito civile svoltosi la scorsa settimana. Trionfo d'amore anche per Giulia e Carlo, inseparabili per l'intera serata, che si sono immortalati sui rispettivi profili alle prese con romantici scatti di appassionati baci.

L'abito super sexy di Giulia

Gli occhi dei cinque milioni di follower di Giulia erano ovviamente puntati sul suo stile. E le aspettative sono state ripagate: in occasione delle nozze della sorella maggiore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sfoggiato un abito molto particolare, dal colore verde smeraldo e punti luce a decorare il decollétè. A completare il look, un paio di sandali gioiello ed una acconciatura dai capelli sciolti. Il suo vestito era, ovviamente, en pendant con quello delle altre damigelle: tutte indossavano un abito dello stesso colore, pur di modello diverso.

Ieri l'addio al nubilato in grande stile. Il luogo scelto è un relais in provincia di Viterbo, sulla Via Cassia, tra piscine e percorsi benessere.

Il rapporto tra Giulia e la sorella

Inseparabili dall'infanzia, Giulia e Veronica hanno un rapporto molto speciale, tale che è stata proprio l'ex di Andrea Damante ad organizzare nel dettaglio alcuni aspetti delle nozze. Il cognome diverso è dovuto al fatto che le due hanno solo la mamma Sandra Piciacchia in comune: "I miei genitori non sono sposati", spiegò tempo fa Giulia, "Mia mamma ha avuto una figlia a 19 anni da un altro uomo, che l’ha lasciata da sola, era una ragazza madre. Mio papà quando si è fidanzato con mia mamma si è fidanzato anche con sua figlia, che non aveva il papà. Lei è proprio mia sorella a tutti gli effetti, l’ha cresciuta lui, è sua figlia a 360 gradi". Le due hanno anche un fratello, Giuseppe De Lellis.

