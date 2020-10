Giulia De Lellis è stata aggredita a Milano due settimane fa. L'influencer però lo fa sapere soltanto adesso sui social, confermando l'indiscrezione che circolava sul web. "Dell'aggressione purtroppo è vero - spiega tra le storie di Instagram - Non ve ne ho parlato perché intanto ci sta pensando chi di dovere, e poi onestamente se dovessi raccontarvi tutte le cose terribili che mi sono successe negli ultimi mesi, inerenti a queste situazioni, non finiamo più".

Giulia De Lellis racconta l'aggressione

Giulia ha preferito tenere segreta la vicenda, finché è stato possibile: "Non ho voglia di dargli importanza e di mettervi queste angosce. Me le sono vissute in privato, come è giusto che sia. Sto benissimo, fortunatamente non sono riusciti a farmi del male". Se ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto, è per smentire un particolare diffuso da alcuni siti. "Ci tenevo soprattutto a dirvi una cosa - sottolinea - Non c'era nessun tipo di spettatore a guardarmi o scattarmi fotografie mentre succedeva tutto, anche perché penso che gli avrei preso il telefono e glielo avrei spaccato in fronte. Anzi, l'unica persona che c'era è stata gentilissima, mi ha subito soccorsa e aiutata". Sull'aggressione Giulia De Lellis non ha raccontato nessun altro dettaglio. L'importante, come le stanno scrivendo i suoi follower, è che non sia finita male.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'influencer ora vive a Milano, dove si era trasferita prima dell'estate insieme ad Andrea Damante. Nonostante la rottura, Giulia ha deciso di restare lì e ha da poco preso un nuovo appartamento. A casa con lei c'è Tommaso Kowalski, il volpino di Pomerania che le aveva regalato proprio il dj veronese.