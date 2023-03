Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? L'indiscrezione che riguarda alcuni messaggi

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra esserci di nuovo qualcosa. L'influencer e Carlo Beretta, suo attuale compagno, starebbero attraversando un momento di crisi a testimoniarlo una palese lontananza social e l'assenza di De Lellis al compleanno della madre di Carlo dopo che lo scorso Natale lo avevano trascorso tutti insieme.

Secondo quanto riporta Chi questa freddezza sarebbe dovuta a dei messaggi. Ma andando per gradi il settimanale ricostruisce quelle che sarebbero le fasi della crisi e del conseguente riavvicinamento tra De Lellis e Damante. Giulia si trovava negli States per alcuni impegni di lavoro, ma riuscì a seguire il Superbowl e in quell'occasione su Instagram condivise una storia con la canzone Stay di Rihanna, proprio quella che lei dedicò a Damante nella loro ultima esterna prima della scelta a Uomini e Donne.

Per i fan della coppia, che hanno sempre creduto nel loro amore nonostante i tradimenti, era un segnale di riavvicinamento che avrebbe trovato conferma nella notizia della fine della relazione tra Dmante e Elisa Visari. E tra le motivazioni della rottura ci sarebbero proprio dei messaggini che Elisa avrebbe trovato nel telefono di Andrea. E secondo Chi i messaggi sarebbero proprio di Giulia De Lellis. Adesso l'influencer è volata di nuovo a New York ma durante la settimana della moda, appena conclusa, a Milano è stata presente a numerose sfilate e eventi mondani e ad uno di questi si sarebbe fatta accompagnare proprio da Andrea Damante.