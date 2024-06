Giulia De Lellis svela tutto su Andrea Damante: "Sono anni che ci proviamo e riproviamo"

I fan dei Damellis tornano a sperare. Sono passati diversi anni ormai dalla burrascosa fine della loro storia, eppure in tanti continuano a sognare di rivederli insieme prima o poi. Ad alimentare le speranze adesso è proprio Giulia De Lellis, che ospite del podcast The Roulette Talk, di Ellen Ellis, ha ammesso di fare ancora un pensierino sullo storico ex.

Incalzata dalla conduttrice, Giulia - da poco di nuovo single (la relazione con Giano Del Bufalo sembra essere già finita) - rivela con chi degli ex tornerebbe insieme: "Per forza? Perché se me lo state chiedendo e mi state costringendo a dirlo, se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo - ha detto - Sono indecisa fra due nomi, uno è un po' più delicato". Probabilmente si riferiva ad Andrea Iannone, ora legato a Elodie.

La scelta di Giulia De Lellis, allora, vira su un altro Andrea: "Va beh, facciamo felici un bel po' di persone e diciamo Damellis are back! Tanto io e Andre ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe stare con lui. Ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo - ha rivelato - E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando".

"Preferiresti fare due anni di prigione o tutta la vita con un ex?" era la domanda, a cui l'influencer ha risposto: "Ma con un ex! Io con il mio ex ci sto da Dio, mi fa morire, ci divertiamo da morire! Ma ai domiciliari a casa o entro proprio dentro la galera? Va beh ti rispondo che per me è uguale tanto è una galera in entrambi i casi".