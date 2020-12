Giulia De Lellis si sveglia con la bocca deformata: "Telefonate a medici di tutta Italia"

Un risveglio particolare per Giulia De Lellis. Tornata a Milano dopo aver trascorso alcune settimane a Roma per girare il suo primo film 'Genitori vs influencer' (in cui interpreta se stessa), l'influencer ha spiegato di essersi alzata stamattina con un problema alla bocca: le labbra erano completamente deformate. Da lì un giro di chiamate a "medici di tutta Italia" che hanno riportato al situazione alla normalità con una cura di cortisone.

Giulia De Lellis si sveglia con la bocca deformata

Non è chiaro quale sia il problema in cui è incappata Giulia, 24 anni. "Questa mattina mi sono svegliata così - dice tra le Instagram Stories - con paranoie, ansie, preoccupazioni. Non riesco neanche a ridere, faccio chiamate a medici in tutta Italia. Non si è capito bene cosa è successo, non è chiaro se si tratti di una allergia alimentare, anche se ho fatto tutti i test. Mi si è gonfiata tutta la parte sotto. Avevo inoltre la lingue gonfia e la gola chiusa".

Giulia, che mai ha fatto mistero di essersi sottoposta a qualche interventino estetico, ha provveduto alle cure necessarie come da consiglio medico: "Ho preso una enorme quantità di cortisone e antistaminico per cui ho dormito fino a poco fa. Mi sono addormentata con il ghiaccio sulle labbra. Ora la situazione sta migliorando anche se mi fa malissimo. Non ho messo il rossetto, faccio ancora fatica a ridere".

Giulia De Lellis tra progetti e l'amore

Un piccolo fuoriprogramma dunque per Giulia, vera e propria trottola per impegni professionali. Oltre al suo lavoro da influencer, infatti, presto debutterà sul grande schermo con la sua prima pellicola. Un vero e proprio salto di qualità per la giovane nata negli studi di Uomini e Donne. Attualmente è impegnata nelle riprese di un film accanto a Fabio Volo e Nino Frassica. Nessun dettaglio ulteriore per non spoilerare altro al suo popolatissimo pubblico (oltre 5 milioni i fan che la seguono su Instagram). Anche l'amore prosegue a gonfie vele: da qualche settimana, infatti, è legata a Carlo Gussalli Beretta, ereditiere della famosa dinastia di produttori di armi.