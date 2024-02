Giulia De Lellis, è finita la storia d'amore con Carlo Beretta: "Lei voleva sposarsi"

Insieme da tre anni e mezzo, per la precisione dall'estate 2020, a novembre 2023 avevano iniziato a convivere in una nuova casa a Milano. Adesso però la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembrerebbe essere giunta al capolinea. I due hanno trascorso insieme il Natale e hanno anche fatto un viaggio in Messico per celebrare l'ingresso nel 2024, ma stando a quanto riporta Whoopsee i due si sarebbero allontanati già da tempo.

L'ultimo post risale al 20 dicembre ma è ad agosto che i due sembravano ancora molto affiatati: "Più di mille giorni insieme" aveva scritto De Lellis. Secondo alcune indiscrezioni le frizioni sarebbero iniziate poiché Giulia voleva sposarsi ma lui invece era in dubbio e secondo alcuni la colpa di questa indecisione deriverebbe dalla famiglia Beretta non troppo contenta di questa relazione. I Beretta, di cui Carlo è l'unico erede, sono importanti imprenditore nel settore delle armi e secondo delle recenti stime Carlo erediterebbe circa 600 milioni di euro succedendo al padre Franco Gussalli Beretta.

I due, nonostante provengano da due mondi diversi, avevano trovato il modo di convivere felicemente, chissà cos'ha portato alla fine della loro storia. Al momento però, è fondamentale sottolinearlo, nessuno dei due ha confermato, o smentito, la notizia.