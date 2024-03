Giulia De Lellis e Carlo Beretta, svelati i motivi della separazione

Giulia De Lellis è attualmente single e dopo la fine della relazione con l'ex Carlo Beretta sembra proprio sia in cerca di un nuovo fidanzato (o vecchio?). Prima il gesto nei confronti dell'ex Irama, durante la sua intensa esibizione a Sanremo, poi l'avvistamento con l'altro ex, Matteo Damante che ha fatto riaccendere le speranze dei fan della coppia social. Ma se De Lellis sta guardando avanti c'è ancora chi vuole mettere i puntini sulle i e spiegare perché è finita tra lei e Carlo Beretta. Di chi si tratta? Del re del gossip Fabrizio Corona che sul suo giornale online Dillingernews ha svelato quali sono i veri motivi della rottura inaspettata tra Giulia De Lellis e l'imprenditore lombardo dopo tre anni di relazione e il sogno di un matrimonio e un figlio insieme.

Anche se Giulia non ha mai esplicitato la fine di questo fidanzamento, le voci su questa rottura girano ormai da due mesi e ora si saprebbe anche il motivo che ha portato alla fine della relazione tra i due. Non si tratta di tradimento, né di incompatibilità di caratteri. Dietro la rottura tra Giulia e Carlo ci sarebbe una sola persona: la mamma di lui.

Ebbene sì, sarebbe tutta colpa della suocera, o meglio ex suocera, se tra Giulia e Carlo è finita per sempre. Suocera che aveva già fatto infuriare Giulia quando lo scorso settembre 2023 aveva iniziato una collaborazione con la sua "nemica social" Chiara Ferragni. Umberta Gnutti Beretta, questo il nome della madre del suo ex fidanzato Carlo, aveva infatti, annunciato una collaborazione con Ferragni e il suo manager Fabio Maria Damato come membri dell'iniziativa no profit Camera Moda Fashion Trust, fatto che aveva lasciato Giulia con l'amaro in bocca, data la forte antipatia tre le due influencer. Ma non è finita qui perché sarebbe proprio colpa di Umberta se lei e Carlo Beretta non sono convolati a nozze.

Secondo quanto riporta Corona, la persona che gestisce "l'impero e il potere" nella famiglia Beretta è proprio Umberta e anche se suo figlio Carlo era innamorato perso di Giulia De Lellis, non è bastato a far sì che la giovane influencer fosse accettata da questa importante famiglia.

"É stata lei a dire categoricamente di no al matrimonio", ed è così che è finita la storia tra De Lellis e Beretta. Tutta colpa della mamma che lo avrebbe messo davanti a una scelta: l'amore o i soldi di famiglia. Così lui, ha scelto il patrimonio.