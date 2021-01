Tutte le foto della cena super lusso per il compleanno di Giulia De Lellis (con dedica del fidanzato)

E' dura festeggiare in tempi di pandemia, ma l'amore trova sempre il modo di migliorare anche i momenti più complicati. E' il caso della sorpresa organizzata ieri a Giulia De Lellis, che ha celebrato il suo compleanno accanto agli affetti più cari. "Pochi ma buoni", ha scritto l'influencer, immortalandosi al fianco del nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

La festa di compleanno di Giulia De Lellis

Una serata all'insegna della spensieratezza, con un unico colore dominante, quello preferito dalla giovane romana: il rosa, presente ovunque, dalla torta (confezionata da Marchesi, ovvero una delle pasticcerie più rinomate di Milano) all'abito che lei stessa indossava. Immersa in una stanza affollata di palloncini, Giulia ha soffiato le candeline e scartato i regali. Originale quello del suo Carlo, che le ha donato alcuni dolcetti con immortalate le loro foto insieme. "Aspettando la mezzanotte 💕 - ha scritto ieri lei - Una sorpresa inaspettata ha fatto battere il mio cuore più che mai! Il mio vino preferito, i fiori più belli di sempre, i miei amati gnocchi, la mia torta del cuore e tu Carlo. Cosa vuoi che ti dica ?! Grazie ... Baby GDL tra poco sarà un po’ più grande".

Emozionato lo stesso Carlo, legato a Giulia da qualche mese ed erede della famosa dinastia di armatori Beretta: "La mia bambina felice", scrive a corredo di alcuni scatti della ragazza fotografati ieri sera.

Giulia De Lellis si regala una borsa di Hermes

Già ieri la (neo) 25enne aveva dato il via ai festeggiamenti concedendosi un "auto-regalo" degno di nota: una borsa di Hermes di colore rosa, modello Kelly, tra le più costose del brand e dell'intero sistema moda. Il valore? Il prezzo parte dai 10mila ai 100mila euro per i modelli più raffinati. Qualche giorno prima, invece, si era regalata un nuovo tatuaggio sulle mani (che aveva fatto infuriare la mamma).

La carriera in piena ascesa

E Giulia ha molto da festeggiare. A soli 25 anni, infatti, la sua carriera è in piena ascesa e va di pari passo con la vita sentimentale: una combo invidiabile. Dopo il debutto a Uomini e Donne (dove ha conosciuto l'ex ragazzo Andrea Damante, divenendo una delle coppie più amate della tv), si è lanciata nella carriera di influencer come 'esperta di tendenze' e, con il supporto dall'agenzia di management di Francesco Facchinetti, la Newco, ha scalato le classifiche degli influencer di moda più seguiti in Italia. Prossimamente anche il debutto al cinema nel film 'Genitori vs influencer', presto in uscita. Ottima accoglienza anche per Giortì, la prima trasmissione da conduttrice in onda su Witty Tv, web tv di Fascino, in coppia con Gemma Galgani, Dama del Trono Over di Uomini e Donne, altra creatura di Maria De Filippi.