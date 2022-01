Giulia De Lellis, le foto senza veli per il suo 26esimo compleanno

Il covid non ha impedito a Giulia De Lellis di festeggiare i suoi 26 anni. L'influencer anche se positiva la coronavirus non ha lasciato che la tristezza prendesse il sopravvento e dopo una bella doccia e alcuni consigli di skincare si è goduta le torte, le lettere, i mazzi di fiori e i regali che le sono stati recapitati a casa, immancabile quello del suo "Lo" ovvero Carlo Beretta, Giulia però non ha mostrato cosa gli ha scritto e cosa gli ha regalato, forse lo farà nei prossimi giorni.

Su Instagram l'ex concorrente di Uomini e Donne ha condiviso delle foto senza veli, dove le parti sensibili sono state oscurate: "Accolgo i miei 26 anni, danzando esattamente così. Con Il miglior sorriso che io possa avere!".

De Lellis poi ringrazia i suoi amici e chi ha creduto in lei: "A braccia aperte … Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla. Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello... Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è e chi ci sarà…Con amore, G".