Giulia De Lellis torna alla conduzione grazie a Maria De Filippi? Per lei è pronta "Ultima Fermata"

L'influencer da 5 milioni di followers, potrebbe tornare in tv. Dopo l'esperienza di Love Island e prima ancora di Giortì Giulia De Lellis potrebbe tornare sul piccolo schermo e con un programma targato Fascino. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal settimale Nuovo Tv, Maria De Filippi vorrebbe che l'ex corteggiatrice fosse la punta di diamante di un nuovo progetto televisivo dedicato alle coppie in crisi.

Giulia De Lellis potrebbe essere quindi la conduttrice di "Ultima Fermata", programma che dovrebbe andare in onda la prossima estate, su Canale 5. Non si tratterà di una conduzione vecchio stile bensì ci sarà una voce narrante che potrebbe essere quella di Giulia De Lellis.

Sembra che inizialmente la scelta fosse ricaduta su Stefano De Martino ma il passaggio in Rai prima come conduttore e poi come autore l'ha reso fuori dai giochi.