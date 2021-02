Giulia De Lellis contro alcune donne dello spettacolo: “Sconvolta dalla cattiveria, che volete da me?”

Frecciatine belle appuntite quelle che Giulia De Lellis ha lanciato all’indirizzo di alcune donne dello spettacolo dalle sue ultime storie Instagram. L’influencer non fa i nomi delle destinatarie del suo sfogo, “donne di successo (chi più, chi meno)” accusate di nutrire una certa invidia nei suoi confronti, né spiega i motivi del raccontato risentimento, ma tanto è bastato per alimentare la curiosità degli utenti che adesso sui social tentano di decifrare i dettagli per individuare le loro identità.

Giulia De Lellis contro le famose colleghe: lo sfogo

“Sono sconvolta: la stupidità, ma soprattutto la cattiveria, quest’invidia, di alcune donne di successo (chi più, chi meno, però mi viene da dire sì, di successo), ma con famiglie, felici, situazioni anche molto positive. Ma che problemi hanno nei miei riguardi? Che volete da me?” ha chiesto provocatoriamente Giulia De Lellis nelle sue storie Instagram: “Non faccio nomi perché non mi sembra molto elegante per loro, ma anche per me, non mi piace fare queste cose..”.

E ancora: “Che brutto deve essere provare questo sentimento di invidia. Poi l’invidia vi fa diventare cattivi e brutti e poi avete anche una certa età, quindi si vi imbruttite diventate vecchie, quindi dico… ma chi ve lo fa fare? Godetevi la vostra meravigliosa vita, la vostra vita fortunata da privilegiate, invece di guardare sempre le altre donne, le altre ragazze. Focalizzatevi su voi stesse e sulle vostre cose… Sarà che la mia famiglia mi ha dato tanti altri valori e questo proprio non lo conosco, quindi magari faccio fatica io a comprendere, però che tristezza!”.

A chi si riferirà Giulia De Lellis? Al momento l’argomento pare essersi esaurito insieme al suo sfogo, con buona pace degli utenti più curiosi a cui non restano che ipotesi e congetture.