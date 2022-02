Giulia De Lellis, problemi di salute dopo il Covid: "Forse è il cuore"

Sono giornate di apprensione per Giulia De Lellis, che dopo il Covid ha avuto problemi di salute ancora non ben chiari. L'influencer, che si è negativizzata due settimane fa, è stata male per diversi giorni e sta facendo diversi accertamenti medici.

A causa del virus la sua asma è peggiorata ed è stata costretta ad andare al pronto soccorso, come ha fatto sapere qualche giorno fa su Instagram: "Sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma. Peggiorata post Covid. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio. Mi riprendo e torno, sono solo un po' stanca".

Problemi al cuore?

Sempre attivissima sui social, in questi giorni Giulia De Lellis si sta facendo vedere poco con i follower. In una delle ultime storie, però, li ha aggiornati sulle sue condizioni di salute: "Ho avuto un effetto collaterale molto grave e devo capire se ho reagito così perché sono quella sfigata su un milione che reagisce così, oppure se ho dei piccoli problemi al cuore". L'influencer sta facendo tutti gli approfondimenti del caso, ma ci ha tenuto a tranquillizzare i fan. Il peggio è passato.