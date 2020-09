Giulia De Lellis irriconoscibile da ragazzina: ecco le foto arrivate dal passato

Non era ancora un' "esperta di tendenze", come recita la sua biografia professionale, ma già allora si divertiva a giocare con il look. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e delle sue foto da ragazza che stanno facendo il giro della rete. A condividerle è la stessa influencer romana, che decide così di rivelare ai follower il passato prima della fama arrivata con 'Uomini e Donne'.

Negli scatti, Giulia è una teen ager alle prese con i trend del momento. Ed eccola allora con i capelli segnati dallo shatush, all'epoca vero e proprio must dell'hairstyling, e poi biondissima in un tentativo di radicale cambio look. Con lei le amiche dell'epoca, ancora oggi le stesse.

Le foto risalgono a qualche anno prima dell'approdo della 24enne in tv: come è noto, per lei la popolarità è arrivata grazie alla storia d'amore con il dj Andrea Damante, corteggiato e conquistato nel dating show condotto da Maria De Filippi (la love story è finita proprio qualche giorno fa, ndr). Da allora l'obiettivo è stato proprio quello di porsi come punto di riferimento per le ragazze appasionate di stile. Negli anni, inoltre, De Lellis non ha negato di aver fatto riscorso ad alcuni interventi di chirurgia estetica: oltre ad aver rifatto il seno, ha 'gonfiato' le labbra con il filler. Ma senza esagerare: la bellezza acqua e sapone è sempre la stessa.