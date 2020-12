Giulia prima di Giulia De Lellis: l'influencer condivide le sue foto da ragazzina

Chi era Giulia prima di diventare Giulia De Lellis? Nelle ultime ore l'influencer ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui si mostra da ragazzina, alle prese con la famiglia, che da sempre è il suo punto di riferimento, e con le amicizie della scuola, che sono rimaste tuttora solide come un tempo. Occasione della carrellata di ricordi è il compleanno di una sua amica, appunto, Ilaria: così l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne vuole festeggiare il suo giorno speciale e, al tempo stesso, mostra ai suoi sostenitori un lato completamente inedito di sé.

Le foto da ragazzina di Giulia De Lellis

Un album di ricordi che è celebrazione dell'amicizia ma che si amplia anche ad alcuni scatti in famiglia. Unica costante? L'amore per la moda, che da sempre contrattistingue la giovane romana. Ed ecco allora Giulia ed Ilaria insieme ai tempi del liceo. C'è spazio per il giorno della maturità ("in cui tutto sarebbe andato bene se non fosse stato per l'inglese", scherza oggi), per le foto davanti al Colosseo e per le vacanze in Sardegna di sette anni fa. E ancora alcune immagini in cui l'influencer si diverte a truccare la sorella Veronica e prova ad acconciare in modo originale i suoi capelli, segno che il suo destino era già scritto in parte. Fotogrammi di vita speciali che servono ai cinque milioni di follower per conoscere al meglio la propria beniamina. E che lei condivide con grande orgoglio.