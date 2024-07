I Damellis alle nozze di Cecilia Rodriguez, ma Giulia è criticata per l'abito: "Al matrimonio in costume"

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti. Potrebbe essere il caso di Giulia De Lellis e Andrea Damante? Ah, a saperlo. I due - che si erano conosciuti e poi fidanzati a Uomini e Donne - sono state tra le coppie più amate del programma condotto da Maria De Filippi. Poi il Grande Fratello Vip (prima lui, poi lei), la popolarità e il capolinea della relazione. Le corna (con tanto di libro di lei, un successo a livello di vendite), i pettegolezzi, i presunti riavvicinamenti ma poi una distanza incolmabile.

Lei, ormai, è single (anche se si vocifera che abbia un flirt con un famoso cantante del momento), mentre lui ormai si è lasciato da tempo con Elisa Visari. Mentre qualcuno spera in un loro ritorno di fiamma, si parla della coppia per un altro motivo: i loro vestiti. Gli outfit scelti per il meraviglioso matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto molto discutere.

La foto che ha scatenato le polemiche

"La De Lellis voleva andare al mare, per quello si è presentata in copricostume al matrimonio", "Andrea e Giulia sono davvero anime gemelle, guardate lui con l'orlo del pantalone lungo di oltre cm e lei vestita per andare a fare aperitivo in spiaggia al tramonto", "Il vestito di Giulia De Lellis è la prova che con i soldi si può comprare tutto tranne il buon gusto". Questi alcuni dei commenti che si leggono sotto agli scatti che circolano sul web. L'outfit di lei (ma anche quello di lui) non è piaciuto minimamente.

Ad ogni modo i fan dei "damellis" (così sono stati ribatezzati Damante e De Lellis) potranno continuare a sognare. Ma solo a sognare. Chi Magazine, infatti, ha da poco pubblicato uno scatto di Giulia De Lellis e Tony Effe che ballano insieme. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di "amicizia speciale". Un modo diverso per dire "flirt"?