"La sua storia dura? Perché sto zitta". Giulia De Lellis contro la fidanzata di Damante

"Amo, l'ex tuo dura ancora con questa? Te credo, me sto zitta". Inizia così la "guerra" social tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari, uno scambio di frecciatine su Tik Tok che, seppur non esplicite, i followers hanno saputo decifrare ed interpretare.

Tutto è partito con l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, nonchè ex storica di Andrea Damante, che ha condiviso su Tik Tok una video-parodia che sembra far riferimento alla relazione in corso tra l'ex tronista e la giovanissima Elisa Visari e che "durerebbe" solo perché lei "sta zitta". Relazione duratura nonostante il passato da latin lover del dj.

Alle parole della De Lellis risponde la giovane attrice che condivide su Tik Tok un altro video che sembra una chiara risposta a quello della sua "rivale".

De Lellis single? La smentita

Non da ultimo, nelle scorse ore, mentre De Lellis stava facendo ritorno in Italia dopo una breve vacanza in Turchia con il fidanzato, ha registrato alcune stories per mettere a tacere tutti i rumors su una presunta rottura con Carlo Gussa: "Il caldo sta dando alla testa alla gente...tiratevi su l'umore con altro...Non sto facendo nessun secondo libro però sono contenta di una cosa: siete ancora curiosissimi...Parlando di banalità credo che a Milano in questi giorni abbia fatto molto caldo...mi avete illuso delle persone...C'è pure sta cosa che che non sono più fidanzata..Carlo è una persona riservata, poco social..."