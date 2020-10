Addio Andrea Damante! Giulia De Lellis volta pagina e conferma la nuova "frequentazione"

Giulia De Lellis ha voltato pagina sentimentale, stavolta (forse) definitivamente. La storia infinita con Andrea Damante, nata a Uomini e Donne, interrotta per un lungo periodo al punto di essere tema del suo discusso libro, e poi ripresa nel tentativo di salvare il salvabile, è naufragata del tutto e ora l’influencer è coinvolta in una “frequentazione” con un altro ragazzo.A confermarlo è stata lei stessa rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram Stories, attraverso cui ha anche respinto l’accusa di aver tradito l’ex fidanzato con un suo amico.

“Oddio, che faccio, predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego. Tra un'illazione e una domanda c'è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po' mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto".

Giulia De Lellis e Andrea Damante: il rapporto tra i due ex

Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrano aver chiuso serenamente la loro relazione che, negli ultimi tempi, si era anche arricchita dalla presenza del cagnolino Tommaso. A chi su Instagram le ha chiesto se fosse contenta che anche Andrea si sia “rifatto una vita”, l’ex tronista ha risposto: “La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni… Serenità e felicità ciò che sto cercando di recuperare anche io concentrandomi su altro!”.

Al momento l’identità della nuova fiamma di Giulia De Lellis resta nel mistero, ma di certo non mancherà di essere svelata al momento giusto dall’influencer sempre sincera nel raccontare ai follower gli sviluppi della propria vita sentimentale.