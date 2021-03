Giulia De Lellis, nel selfie il fidanzato ha un fucile: polemica sui social

"Unico nel suo genere", è il commento di Giulia De Lellis accanto a un selfie con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, pubblicato su Instagram. Nella foto il rampollo della nota famiglia leader nel settore delle armi, indica qualcosa all'orizzonte, probabilmente un piattello, ma alcuni follower credono sia una battuta di caccia e reagiscono duramente.

Una fan dell'influencer prova subito a mettere a tacere la polemica: "E' uno sport, il tiro al piattello, oltretutto anche a livello olimpico... Non sta ammazzando nessun animale". Giulia la ringrazia per averla anticipata nella spiegazione e aggiunge: "In più il mio fidanzato lavora nel mondo delle armi, quindi ne sono circondata". Qualcuno però fa notare che il fucile ha una carabina con cannocchiale, dunque utilizzato per la caccia: "Tiro al piattello con una carabina? Suvvia... Potrebbe essere anche caccia di selezione o magari caccia in una riserva privata cosa possibile sempre. Io caccio tutto l'anno. Lui essendo un produttore dovrà pur provarle queste benedette armi". Non fa una piega e dopo questi botta e risposta Giulia De Lellis ha preferito non replicare più.

Sotto il post di Giulia De Lellis e alcuni commenti dei follower

La storia tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta

Giulia e Carlo si sono conosciuti la scorsa estate e hanno iniziato a frequentarsi a ottobre, quando la storia con Andrea Damante era finita. E' stato proprio il dj veronese a presentarli, in quanto amico di lui, ma mai avrebbe immaginato che tra loro, di lì a poco, sarebbe esploso l'amore. "Avrei fatto a meno di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex in realtà, ma ormai ero dentro. Loro non erano così intimi. Il mio ex stava gà con un'altra... E altri mille motivi mi hanno spinto a vivermela" ha spiegato Giulia De Lellis pochi mesi fa. I due sono andati a vivere insieme quasi subito e hanno progetti importanti.