Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, le parole di lui non lasciano spazio a dubbi

"Ho riso tantissimo guandando le foto pubblicate insieme a Giulia...", Giano Del Bufalo rompe il silenzio dopo giornate in cui si sono rincorsi scatti e ipotesi di una nuova relazione in corso tra l'antiquario e l'influencer. Lo fa con una stories condivisa sui social dove dice e non dice, però, un passaggio lascerebbe intendere che tra i due qualcosa c'è.

"Vestiamoci male e andiamo a fare la spesa, come le rockstar", sottolinea lui alludendo alle foto pubblicate nei giorni scorsi, però sottolinea anche come siano state giornate di "invasione piena di astio e commenti beceri che rimpiono le mie belle giornate di lavoro e serenità". E poi cita Catullo: "L'invidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio Io" precisando: "In questo caso non si tratta solo di invidia forse ma di insoddisfazione generale, che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia.

In tutto questo lei, Giulia De Lellis, non si sbilancia. Condivide sui social gli scatti della presentazione della linea beauty del marchio Audrer che lei ha fondato lo scorso anno ma di questa presunta relazione in corso non dice nulla.