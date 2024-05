Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, altro che crisi: spunta lo scatto di famiglia

Come stanno realmente le cose tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo? Difficile saperlo. Se nei giorni scorsi impazzava la voce di una crisi in corso per la neo coppia, uno scatto di famiglia rimescola le carte in tavola.

Secondo quanto trapelato dal web, l'antiquario romano avrebbe in ballo un trasferimento a Londra per lavoro, trasferimento che avrebbe incrinato il rapporto tra i due dal momento che l'influencer non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l'Italia, allontanandosi dalla sua famiglia.

A lanciare l'indiscrezione era stata Deianira Marzano, raggiunta dalla segnalazione di un utente. Ed ora, a distanza di qualche giorno, arriva un'altra segnalazione: Giulia e Giano di nuovo vicini tanto da voler passare del tempo con la famiglia di lui. La bei coppia è stata infatti immortalata a pranzo con i genitori di lui e la sorella Diana Del Bufalo e rispettivo compagno.

Giano avrà quindi messo da parte gli affari per stare accanto alla sua compagna?