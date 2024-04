Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: lo scatto che infiamma il gossip

Altro che ritorno di fiamma con Damante, Giulia De Lellis avrebbe ritrovato l'amore al fianco di un noto antiquario romano, protagonista della serie su Nove "Cash or Trash – Chi offre di più". La nota influencer avrebbe infatti una frequentazione in corso con Giano Del Bufalo, fratello dell'attrice (ex Amici) Diana.

Le indiscrezioni sono iniziate qualche settimana fa quando i due avevano cominciato a condividere sui social alcuni scatti insieme. Il primo, condiviso dall'antiquario, vedeva Giulia De Lellis in una trasferta a Roma, poi, qualche ora fa, sempre lui, condivide uno scatto sfocato su di lui e una ragazza, intenti a scambiarsi tenere effusioni, con delle emoji del carosello, della ruota panoramica e delle montagne russe. La ragazza in questione sembrerebbe proprio Giulia De Lellis.

Le indiscrezioni relative ad un possibile riavvicinamento con lo storico ex, Andrea Damante, perdono dunque forza a fronte di una nuova storia che sembra prendere il volo. Se così fosse, almeno in questo caso, la De Lellis non dovrebbe fare i conti con le antipatie della famiglia di lui dal momento che, quantomeno la sorella di Giano, sembra nutrire una certa simpatia per l'influencer.