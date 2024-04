Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo stanno insieme: le prime foto insieme

Ormai non ci sono più dubbi: Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono una coppia a tutti gli effetti. I due sono stati paparazzati insieme mentre facevano la spesa in un supermercato vicino al Castello della Cecchignola, a Roma, dove vive il 36enne. Il settimanale Chi è riuscito a scovare la neo coppia lo scorso weekend, andando così a confermare le ipotesi che si sono moltiplicate in queste settimane sui due.

Entrambi hanno sfoggiato un look molto casual, pantaloncini corti e t-shirt per lui e lei una maxi maglia con un chiodo in pelle oversize per lei. Giano e Giulia erano stati avvistati insieme a Venezia lo scorso 17 aprile, ma la loro frequentazione risale sicuramente a molto prima, forse a circa due mesi fa ovvero poco dopo l'annuncio della fine della relazione tra l'imprenditrice e Carlo Gussalli Beretta.

Chi è Giano Del Bufalo e che lavoro fa

Giano è il fratello maggiore dell’attrice Diana Del Bufalo. Nato a Roma, è un antiquario e la sua passione per l'antichità l'ha portato a prendere parte al programma, sul Nove, "Cash or Trash?" con Paolo Conticini. Al momento non si hanno informazioni su come i due si siano incontrati e di come sia scattata la scintilla che li ha fatti innamorare, ma si ipotizza che possano essersi visti in occasione di alcuni eventi mondani.

Chiara Nasti, amica di Giulia De Lellis, sotto a una delle ultime foto condivise dall'influencer ha scritto: "Hai la faccia più rilassata amica", lasciando così intendere che dopo la fine della relazione con Beretta abbia ritrovato la sua serenità (e forse il merito è anche di Giano).