Giulia De Lellis si confessa: "Con Giano Del Bufalo non è una storia d'amore"

Da qualche settimana si parla di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo come una nuova coppia. Archiviata la storia con Carlo Beretta, oggi felicemente insieme a Melissa Satta, da qualche tempo l'influencer e imprenditrice ha iniziato a frequentare Giano Del Bufalo, volto televisivo del programma in onda su Nove Cash or Trash - Chi offre di più, nonché fratello dell'attrice Diana. Dopo foto e riferimenti reciproci pubblicati nei rispettivi profili social, qualche giorno fa si era vociferato di una prima crisi in corso tra i due, poi smentita da un'immagine che ha mostrato la coppia a un pranzo con la famiglia di lui.

Ma Giulia De Lellis, forse per placare l'attenzione mediatica verso la sua vita sentimentale sotto i riflettori dai tempi della storia con Andrea Damante conosciuto a Uomini e Donne, ha voluto fare delle precisazioni nel corso di un'intervista a Repubblica che ha affrontato diversi aspetti della sua vita, amore compreso. In diverse occasioni, l'imprenditrice ha confidato di sognare il matrimonio e dei bambini: se la sua attuale storia d'amore con Giano Del Bufalo potrebbe essere quella giusta? "Non è una storia d'amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me", è stata la sua risposta: "In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto".

I rapporti con l'ex Andrea Damante

Dopo molti momenti turbolenti, segnati anche dalle rivelazioni sui tradimenti subiti affidate a un libro, Giulia De Lellis e l'ex Andrea Damante sono in buoni rapporti oggi. "Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos'altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia", ha spiegato. E sul tema della fedeltà, le sue dichiarazioni sono categoriche: "Sono molto fedele e credo fortemente nella monogamia, quindi continuo a non perdonare chi mi tradisce, in amore così come in amicizia. Però se prima ero più categorica, crescendo mi sono resa conto che esistono tantissimi motivi che possono spingere una persona a farlo. Non è vero che chi ama non tradisce".