Giulia De Lellis debutta nel mondo dell'imprenditoria con Audrer: la sua "ciliegina sulla torta"

Come spesso accade, quando ti trovi per anni a combattere con un problema e per risolverlo provi qualsiasi mezzo a tua disposizione, arriva il momento che se hai ambizione e soldi quel qualcosa te lo crei con le tue stesse mani. È quanto accaduto a Giulia De Lellis che dopo anni di lotta contro l'acne ha voluto metterci la faccia (e i soldi) fondando una linea tutta sua: Audrer.

L'influencer da oltre 5 milioni di followers ha infatti annunciato tramite i social il nuovo brand da lei fondato. Una linea di prodotti viso "must-have, multi-purpose e altamente performanti formulati da un team of experts affiancati dalla cura e dalla passione di Giulia per portare nel settore ciò che mancava: The cherry on top". Questo è quanto si legge tra le righe del sito nel quale è possibile vedere e acquistare i vari sieri e creme, per ogni età.

"Ho imparato tutto sulla mia pelle per questo nasce Audrer...ho capito l'importanza di dare, ricevere e poi restituire senza mai interrompere il cerchio...Audrer è passione, è il mio tempo...", racconta l'ex corteggiatrice nel video promozionale.

Non è la prima volta che Giulia De Lellis si affaccia al mondo dell'imprenditoria, anche se non con una linea tutta sua. Negli anni aveva infatti già collaborato a diversi progetti per capsule legate al mondo dell'abbigliamento e della cosmesi, ora prova a correre da sola.