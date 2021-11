"Londra non è in Europa" secondo Giulia De Lellis: l'ultima perla dell'influencer

"Si sta sempre da Dio a Londra, è una delle città, non posso manco più dire più belle d'Europa". L'influcer da 5 milioni di followers Giulia De Lellis commette un errore mescolando geografia con politica e viene "derisa" sui social. Il motivo? La romana, in vacanza con fidanzato e madre a Londra, dice che Londra non è più in Europa quando è semplicemente uscita dall'Unione europea.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, corre subito ai ripari e scrive "Ok mi sono spiegata male, so che per non vale, non è mai ammesso sbagliare ma infondo so che avete capito tutti cosa intendevo.

Intanto il video ripreso dalle varie piattaforme sta raggiungendo quota 1 milione di visualizzazioni.