La suocera di Giulia De Lellis annuncia la collaborazione con Chiara Ferragni (dopo la guerra social tra le due)

La guerra fredda tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni sembra continuare a colpi di una chiassosa indifferenza. L'antipatia reciproca delle due imprenditrici seguite da milioni di follower è stata manifestata nei giorni scorsi in modo plateale, prima con il commento divertito di De Lellis alla recensione con cui Selvaggia Lucarelli ha stroncato l'episodio speciale di The Ferragnez, e poi con i gesti della coppia che, con i loro like a favore dei commenti negativi alla 27enne romana, ha palesato una certa insofferenza.

Tutto finito? Così pare stando al silenzio calato sull'episodio nei giorni successivi alle manifestazioni di malsopportazione. Adesso, però, almeno indirettamente, i fari tornano a essere puntati sulle due, dal momento che la "suocera" di Giulia De Lellis, Umberta Gnutti Beretta, madre del suo fidanzato Carlo, ha presentato proprio Chiara Ferragni e il suo fidatissimo collaboratore Fabio Maria Damato come membri della Camera Moda Fashion Trust, iniziativa no profit dove l'imprenditrice ha ampio potere decisionale. L'obiettivo dell'iniziativa - si legge sul sito - è quello "di sostenere designers indipendenti, basati e operanti in Italia, attraverso supporti finanziari e programmi di business mentoring e tutoring".

Grande il benvenuto riservato a Chiara anche su Instagram e grande l'entusiasmo dell'imprenditrice: "Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Camera Moda Fashion Trust per questa incredibile opportunità. È un onore unire le forze con una organizzazione così prestigiosa. Il mio obiettivo più grande è offrire il mio sostegno e contribuire all'eccezionale lavoro che il Trust porta avanti da diversi anni". Silenzio da parte di Giulia De Lellis.