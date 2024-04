Giulia De Lellis: "Mi piacerebbe avere dei figli, ma non ho trovato l'uomo giusto"

Giulia De Lellis è forse all'apice della sua carriera: invitata a eventi internazionali sta, anche, promuovendo la sua linea di make up. È riuscita a realizzare il suo sogno e non potrebbe essere più felice, anche se dal lato sentimentale non sta vivendo il suo periodo migliore. De Lellis si è infatti da poco lasciata con Carlo Beretta e sembrerebbe aver ritrovato il sorriso con Giano Del Bufalo.

Ospite del podcast dell'amica Giulia Salemi, "Non lo faccio x moda", l'imprenditrice del mondo beauty ha parlato di questioni romantiche. "Nei rapporti d'amore sono un po’ peggio di te. Con le relazioni sono un disastro, lo sanno tutti. Sono un pasticcio perché sono ‘stufarella’", ha rivelato la 29enne. "Sì, mi annoio anche. Sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora non ho trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare perché ne vale veramente la pena. Altrimenti non si spiega", ha aggiunto De Lellis.

"Non ho trovato quella persona per cui vale la pena fare determinate rinunce per tanto tempo. Poi ci provo sempre, perché io sono una innamoratissima dell’amore, mi butto, ci credo. Non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche che mi è capitato di vivere", ha aggiunto forse avendo in mente i tradimenti di Andrea Damante.

"Vorrei dei figli, ma non ho trovato la persona giusta"

Nel suo futuro Giulia si vede madre e vorrebbe al suo fianco un uomo con il quale crescere dei bambini: "Vorrei sposare una persona con cui crescere i miei figli e invecchiarci insieme. È una scelta molto difficile. Fino ad oggi non l’ho trovato". E per far capire quanto sia esigente, o sfortunata, ha rivelato: "La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Infatti ho una paura tremenda. È una cosa brutta?". "Io attenzione, ho sofferto da morire", ha poi precisato, "Che poi si soffre di più a lasciare o a essere lasciata? Sai sempre quello che lasci e non sai quello che trovi. Forse si soffre di più a essere lasciati. Sì, ho detto una cavolata".

Parlando di matrimonio ha anche affermato che lei sarebbe in grado di lasciare il possibile futuro sposo da solo all'altare: "Io devo arrivare il giorno del mio matrimonio, che quando faccio la navata e lo guardo… Io sono capace di scappare. Però se arrivo a quel giorno è perché sono davvero convinta. Se non ci sono arrivata è perché non ci credevo".

Nonostante al momento non abbia avuto molta fortuna nelle storie, rivela di avere fiducia: "Ho ancora speranza negli uomini, ci sono uomini incredibili nel mondo. Io in questo momento sono un po’ così, ma penso che ci siano persone incredibili... Io in primavera funziono bene, potrebbe sbocciare un nuovo amore...". Impossibile non pensare che quest'ultima frase non l'abbia pronunciata pensando a Giano, il fratello di Diana Del Bufalo. I due sono anche stati paparazzati insieme mentre facevano la spesa poiché avevano trascorso il fine settimana insieme. Chissà, se sono rose fioriranno.