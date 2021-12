"Tensioni tra Giulia De Lellis e la suocera: lei costretta ad una modifica sui social"

Quando si entra in una famiglia di un certo rango, capita che questa provi qualche imbarazzo nel ritrovarsi sbattuta in prima pagina sulle riviste di cronaca rosa. E' quanto è accaduto in passato a Michelle Hunziker e quanto starebbe succedendo a Giulia De Lellis, che sarebbe sul punto di rivedere la propria comunicazione per assecondare le esigenze della suocera Umberta, ovvero la mamma di Carlo Gussalli Beretta, erede della famosa dinastia di armatori. A rivelarlo è la rivista Oggi, nel numero in edicola questa settimana.

"La mamma di Beretta", si legge nella rubrica del (sempre informatissimo) giornalista Alberto Dandolo, "non è motlo contenta del fatto che Giulia appartenga al mondo dello spetacolo". Che si fa, allora? "Per questo, dunque, si dice che la famiglia stia aiutando l'influencer a ridisegnare la propria immagine social, anche all'estero".

Non è chiaro in quale modo cambierà l'immagine mediatica di De Lellis. Di certo c'è che a gestirla è la società di influencer di cui fa parte anche Francesco Facchinetti in qualità di manage. E che il suo profilo Instagram, seguito da ben 5 milioni di persone, è tra i più redditizi della rete, tra sponsorizzazioni e scatti domestici.

Ignota la posizione di Carlo, anche soprannominato "Lo", a proposito delle presunte tensioni tra la fidanzata e la mamma. Innamoratissimi, Giulia e l'ereditiero fanno coppia da circa un anno. In passato, va detto, lui era amico di Andrea Damante, storico ex di Giulia conosciuto a Uomini e Donne.