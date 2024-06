Giulia De Lellis beccata con Tony Effe (dopo l'addio a Giano Del Bufalo): "Una lunga notte insieme"

Giulia De Lellis è tornata single. Dopo qualche mese, infatti, anche la frequentazione con Giano Del Bufalo iniziata dopo la fine della relazione con Carlo Beretta si è conclusa. Un nuovo affettuoso capitolo, però, potrebbe essere all'orizzonte, almeno stando al servizio che il numero in edicola del settimanale Chi dedica all'influencer beccata in compagnia di Tony Effe.

De Lellis è stata avvistata a Napoli insieme al rapper con cui ha assistito al concerto di Geolier allo Stadio Maradona. "Una lunga notte cominciata con il concerto di Geolier e proseguita in giro per la città fino all'alba" racconta il magazine allegando alcuni scatti dei due insieme tra cui - si legge - "la sintonia appare evidente tra sorrisi complici soprattutto di Giulia, molto sexy in pantaloni cargo e minitop che le copre appena il seno". Alle due del mattino Giulia e Tony si sono allontanati dal locale. Che sia nata una nuova coppia? Al momento è difficile dirlo. Lei, come si diceva, è uscita da poco da una breve relazione con Del Bufalo che aveva precisato non essere una storia d'amore. Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, è stato di recente accostato a Chiara Ferragni con cui era stato fotografato a cena insieme a Milano, salvo poi accertare che tra i due non c'è altro se non un'amicizia. Tutto può essere, dunque, l'estate è appena iniziata...

Il rapporto con l'ex Andrea Damante

Dopo la fine della sua storia con Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis ha ufficializzato la relazione con Giano Del Bufalo (il fratello di Diana) lo scorso aprile. Prima di loro, storico fidanzato di Giulia è stato Andrea Damante conosciuto a Uomini e Donne. Dopo tanti attriti, oggi i rapporti tra loro sono pacifici al punto tale che Giulia ha fatto il suo nome come eventuale ex con cui tornerebbe. "Sono indecisa fra due nomi, uno è un po' più delicato... Va beh, facciamo felici un bel po' di persone e diciamo Damellis are back! Tanto io e Andre ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe stare con lui".