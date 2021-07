Giulia De Lellis, la foto in barella dopo il vaccino: "Mi hanno fatto una flebo"

Giulia De Lellis si è vaccinata. L'influencer ha raccontato la sua esperienza nelle storie Instagram, ha spiegato perché non ne ha parlato prima e perché non abbia condiviso una foto, molto in voga tra vip e nip. A quanto pare la conduttrice, sarebbe stata accusata dai no vax di mentire sulla sua vaccinazione e così lei ha voluto rispondere.

Un'amica le ha scattato una foto mentre è distesa in barella, De Lellis, come lei stessa racconta, ha avuto un malore e le hanno dovuto fare una flebo.

Giulia De Lellis la foto in barella e la risposta ai no vax

La 25enne, ipocondriaca e impaurita dalle siringhe, ha confidato di aver avuto paura prima e durante la somministrazione del vaccino e si dice "invidiosa" di chi va all'appuntamento "raggiante" e truccata e di chi riesce a scattarsi una foto, lei non ci ha neanche pensato. Un'amica "un po' str*nza" l'ha fotografata mentre era stesa su una barella con una coperta termica, De Lellis infatti ha ammesso di essere stata poco bene dopo, malore dovuto probabilmente all'ansia.

"Vi volevo dare una notizia molto importante - inizia così il racconto-sfogo di Giulia su Instagram -, il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l'ansia, che suda e anche se non si fa la foto. Poi funziona... spero che funzioni, cioè è reale anche se non scatti una foto. Io mi sono proprio dimenticata, non c'ho proprio pensato... non era una mia necessità in quel momento anche se ci ha pensato una str*nza di un'amica che in quel momento era lì insieme a me perché abbiamo prenotato insieme tra l'altro foto anche imbarazzante ma io non c'ho pensato, io avevo l'ansia, invidio chi va lì raggiante... io ero preoccupatissima non vi nascondo la mia ansia nel fare sta cosa, tutti i vaccini mi creano ansia, mi fa spavento un farmaco quindi... e quindi non ho fatto la foto, però vi giuro mi sono vaccinata, non sono stata neanche bene... mi hanno fatto una flebo. Dovrei avere qualche segno. Un po' di ansia la comprendo la paura è normale, ma è una cosa che bisogna fare per bloccare questo virus che continua a disturbare la nostra vita".

De Lellis ha poi continuato spiegando che qualcuno l'ha accusata di mentire sulla sua vaccinazione: