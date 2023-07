Giulia De Lellis risponde alla polemica sul viaggio in Israele: "Sarò più attenta"

Giulia De Lellis accusata di sostenere l'apartheid e lanciare messaggi politici controversi dopo il viaggio in Israele con il fidanzato, Carlo Beretta. L'incontro dell'influencer con il presidente israeliano, durante la loro visita, la giornata di addestramento con l'esercito (l'Idf), la festa esclusiva vicino un quartiere dove avvengono persecuzioni, hanno fatto esplodere la polemica che ha travolto l'influencer nelle ultime 24 ore.

Dopo la gogna, adesso parla lei. Giulia ha preferito mettere tutto nero su bianco, scrivendo tra le storie Instagram: "Momento di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni tipo di fraintendimento. Nel racconto del mio viaggio in Israele c'era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico - spiega - anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato. Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda".

L'influencer è amareggiata non solo per le critiche - che accetta - ma per i toni usati: "Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge - conclude - ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio". Una promessa importante, che nel mare magnum dei social non dovrebbe fare solo lei.