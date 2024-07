"C'era anche il mio papà marò": Giulia Latorre svela i retroscena sulla proposta alla compagna

Le immagini che mostrano Giulia Latorre chiedere la mano alla compagna Rosy Grano tra gli applausi dei colleghi in divisa sono state commentatissime sui social, per la portata del gesto che ha coronato il loro amore ma anche per il contesto eccezionale in cui è avvenuto, ovvero la cerimonia di giuramento nella Polizia penitenziaria.

"Ho cominciato a pensarci da quando mia mamma è andata via, è morta due mesi fa a causa di un cancro. A me non piacciono le smancerie, ma i miei colleghi insistevano perché facessi qualcosa", ha raccontato a Repubblica Giulia, figlia del marò Massimiliano per anni detenuto in India, inizialmente restia a rendere così plateale la sua proposta: "Non volevo mettermi al centro dell’attenzione, però, anche perché parliamo di due donne, e magari piovono le critiche. Mia madre ci teneva tanto, nel giorno del mio giuramento voleva esserci e però è cambiato tutto in poco tempo. È stato il modo per tenerla con me". La mamma di Giulia è scomparsa di recente: "Quello con mia madre è un rapporto molto stretto, mi ha cresciuta lei con i nonni. Negli ultimi anni ero lontana da casa, però, e quando le cose sono peggiorate facevo su e giù. Mia madre non voleva che stessi a casa, voleva che mi facessi una vita e non mi preoccupassi per lei", ha spiegato.

"Papà era presente al giuramento"

Nel giorno della proposta alla sua Giusy, come Giulia nelle forze dell'ordine, era presente anche il marò Massimiliano Latorre: "Papà era presente al giuramento, mi ha anche dato un mazzo di fiori con il nastro dell'Italia. È venuto a Sulmona con la moglie, hanno tre figli", ha raccontato la poliziotta che aveva pochi anni quando i suoi genitori si sono separati: "Ero piccola, un paio d'anni. Papà ha avuto tre figli dall'altra moglie e io ho buoni rapporti con tutti. A Sulmona c'era anche mia sorella grande, che è nell'Esercito e sapeva della proposta. Voleva venire per forza. Lo sapeva lei come gli amici venuti da Rimini, dove io e Rosy abbiamo vissuto per un paio d'anni".

La sorpresa per Rosy che immaginava di festeggiare il giuramento, ma certo non di essere destinataria di una proposta di nozze, è riuscita alla perfezione. Quali sono i loro progetti? "Ne dobbiamo parlare, stiamo facendo tutto di fretta e stiamo capendo poco. Rosy dovrà fare il corso, poi vedremo dove mettere sede", ha risposto Giulia che sul clamore generato dal video della proposta ha le idee chiare: "So già che essendo “figlia di” faranno commenti, ma non è questo che mi disturba. Sono abituata ai commenti, per la storia di mio padre, ma vorrei preservare Rosy, che non è mai entrata in queste faccende".

Infine, il racconto sul primo incontro tra Giulia, 30 anni, diventata agente, e Rosy, 26, che invece ha vinto il concorso da viceispettore: "Ci siamo conosciute quasi tre anni fa, tramite un'amica in comune. Dovevamo andare al compleanno di un amico, l'appuntamento era alla rotonda di Taranto e io sono arrivata in moto. Rosy mi ha raccontato, poi, che quando mi ha visto togliere il sottocasco non ha capito più niente. In quel momento, però, io mi sapevo che avessimo lo stesso orientamento, sono una persona che si fa i fatti suoi. Avevo notato che era una bella ragazza, questo sì, ma non altro. Lei però mi parlava e mi sfiorava. È stato così che me l’ha fatto capire".