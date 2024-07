La poliziotta Giulia Latorre, figlia del marò, chiede alla collega di sposarla: la proposta di nozze in divisa

Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano che per anni è stato detenuto in India, ha chiesto alla compagna Rosy Grano di sposarla con una proposta tanto tradizionale quanto eccezionale per il contesto, ovvero la cerimonia di giuramento da agente della polizia penitenziaria.

Giulia, 30 anni, ha giurato da agente della polizia penitenziaria a Sulmona. Ed è stato proprio a fine cerimonia, con la complicità dei colleghi, che la poliziotta ha realizzato la sua proposta. Gli agenti si sono disposti in due file alzando ognuno una rosa gialla. Giulia quindi sfilato tra loro fino a inginocchiarsi davanti a Rosy. "Mi vuoi sposare?", le ha chiesto con un anello in mano. Al suo sì è arrivato l'abbraccio seguito da quello dei colleghi che si sono stretti intorno a loro.

Il video della proposta è stato pubblicato sui social. "Questo giorno (giuramento) lo dedico solo a te mamma, perché sei stata la cosa più bella della mia vita. Mi dicevi sempre tienitela stretta, così ho fatto. Ti ho sentita, eri lì con me", ha scritto Giulia nel post dedicato alla madre Mariella scomparsa da pochi mesi: "Tu non mi hai mai lasciata sola e continui a starmi accanto. Sei stata la mamma migliore, a te devo tutto. A te dedico tutto! Sei il mio angelo custode. Tra qualche giorno fai 3 mesi che non ci sei più e io incredula ancora ti cerco sperando di trovarti ma con un segnale ti fai sentire. Trovo sempre cuore sparsi ovunque. So che sei tu! Ti voglio tanto bene mamma".

Chi è Giulia Latorre

Giulia Latorre è figlia del fuciliere della Marina Massimiliano, con il collega Salvatore Girone al centro della nota vicenda che lo vide accusato dell'omicidio di due pescatori indiani nel febbraio del 2012 al largo delle coste del Kerala. I due marò furono detenuti 106 giorni in India, prima di ottenere un permesso per tornare in Italia che però permise ai due fucilieri di restare non più di un mese sul suolo natio. Dopo lunghe vicissitudini, a gennaio 2022 il gip di Roma ha archiviato l'indagine assolvendo entrambi.

Giulia Latorre fece coming out nel 2016: "Non mi sono affatto pentita di averlo fatto. Sono fiera di essere ciò che sono. Non cambierò mai per niente e nessuno. Si dovrebbe vergognare chi giudica, non chi mostra di essere ciò che è realmente" spiegò in un'intervista allontanando ogni possibilità di partecipare al trono gay del programma Uomini e Donne. In quell'occasione raccontò il suo rapporto con il padre che si era rasserenato dopo alcuni contrasti e anche della volontà di arruolarsi "per servire la patria". Da tre anni è fidanzata con Rosy, presentatale da un'amica in comune, e dopo la morte della mamma per un tumore ha trovato il coraggio di farsi avanti con la proposta di matrimonio alla quale - ha raccontato a Repubblica - ha assistito anche papà Massimiliano.