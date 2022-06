Giulia Lisioli: "Finita in ospedale". Conseguenze preoccupanti per l'ex di Blanco

Una relazione nata sui banchi di scuola. Che però non ha retto al successo improvviso di una delle due parti. E ad un tradimento, in particolare. Stiamo parlando di Blanco e di Giulia Lisioli, il primo diventato famosissimo dopo l'esordio a Sanremo 2022 e la seconda sempre pronta a supportarlo nella sua carriera musicale. Fino a quando, però, quest'ultima non ha scoperto un tradimento completamente inaspettato. E il dolore è stato così forte da finire in ospedale.

Ha scoperto attraverso TikTok, Giulia, che Blanco l'aveva tradita. In un video divenuto virale, il cantante baciava un'altra ragazza, che è la sua attuale ragazza, ovvero Martina Valdes. "Ho scoperto che Riccardo, anche se per tutti è Blanco, aveva un’altra attraverso un video che mi hanno girato che ritraeva lui in discoteca baciarsi con un’altra ragazza mai vista prima", racconta oggi al settimanale Di Più, a qualche mese da quel giorno funesto. "Da quel momento nella mia testa un vuoto totale - prosegue Giulia - Ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale".

Lo choc è stato forte al punto che la ragazza ha vissuto un periodo di forte instabilità mentale ed emotiva. "Dopo aver avuto attacchi di panico e ansia ora sto prendendo alcuni ansiolitici e confesso di stare meglio. Meno male al mio fianco ho sempre avuto mia mamma e il mio migliore amico", precisa ancora.

Impossibile ricucire, tra i due. Dopo aver scoperto l'accaduto, Giulia si è scagliata contro l'ex e ne è nata una furiosa lite. La rottura è stata definitiva. "Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, in cui aveva tanto stress addosso. Io non ho sbagliato niente. L’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio fino a Sanremo. Chi ha sbagliato è solo lui", è la versione di Giulia, che non ha alcun pentimento rispetto alla decisione di chiudere con l'artista. "Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così. Oggi vorrei solo dimenticare tutto".