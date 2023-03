La tiktoker Giulia Ottorini: "Ho speso 30mila euro in un mese". E ne mostra 10mila in contanti

Se avete più di trent'anni è molto probabile che non abbiate idea di chi sia Giulia Ottorini, bolognese classe 2002 e di professione tiktoker. Quello che però conoscerete da oggi è il suo conto in banca, perché è lei stessa a mostrarlo in un video pubblicato sul suo profilo TikTok in cui sfoggia l'estratto conto del mese di marzo: la cifra totale spesa è 30mila euro. Una confessione diventata presto virale in rete, con un milione di views alla clip.

"Eccoci in un nuovo format 'Quanto spendo in un mese'. Io stessa non lo so, quindi mi pentirò sicuramente di questo video", esordisce Giulia, che aggiunge "non voglio piangere". E chissà se avrà pianto davvero dopo aver visionato le uscite dalla sua carta di credito. Si va dai 50 euro spesi in discoteca agli 8mila euro spesi in una tranche unica. Il totale? È 30mila euro, di cui 9mila spesi in contanti. Non è chiaro quali siano stati gli acquisti al centro delle "spese pazze" della "regina del twerking" (questo il talento che l'ha resa famosa in rete, oltre alla relazione col cantante Mambolosco, ndr), ma quel che è certo è l'amore che nutre per la vita mondana e gli abiti griffati. Che sono già un indizio.