Mamma Giulia Pauselli allatta in spiaggia baby Romeo: gli scatti da Formentera

Uno scatto dolcissimo che immortala il legame viscerale tra una mamma e il suo bimbo. Giulia Pauselli non ha paura di mostrarsi mentre allatta il suo piccolo Romeo Maria. Non importa dove si trovi, se il suo bambino ha fame lei lo nutre nel modo più naturale possibile. È quanto raccontano gli scatti pubblicati sui social dalla ballerina che ora si trova in vacanza a Formentera con il compagno Marcello Sacchetta.

Foto piene d'amore che hanno raccolto migliaia di like ma anche qualche commento infelice perchè, si sa, l'allattamento al seno per alcuni continua ad essere qualcosa che non va mostrato in pubblico. "Credo sia un momento così bello e intimo tra madre e figlio, che farlo vedere al mondo intero, significa farlo perdere di intensità", scrive una followers della ballerina, "non capisco perchè ci si deve sempre presentare così", scrive un'altra.

Ma in "soccorso" arrivano una serie di commenti che plaudono la scelta di Giulia Pauselli: "Il gesto più bello di una mamma", "Una delle immagini più belle che possano esistere al mondo", "La bellezza e l'amore di questa foto!".