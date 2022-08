Giulia Pauselli mostra il corpo modificato dalla gravidanza dopo le critiche: "Vivo tutto ciò con amore"

Manca meno di un mese alla nascita del bebè che stanno aspettando Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. La ballerina, entrata quindi nell'ottavo mese, ha condiviso su Instagram alcune storie dove si è mostrata in costume in tutta la sua bellezza. Ha parlato delle caviglie gonfie e dei massaggi che chiede alla sorella e a Marcello per cercare un po' sollievo. Da ballerina soffre un po' nel vedere il suo fisico così modificato, i dolori per l'aumento del peso sono all'ordine del giorno e anche per questo non vede l'ora che il giorno del parto, che dovrebbe essere il 2 settembre, arrivi presto.

Vedersi allo specchio così diversa l'ha resa un po' vulnerabile, è un tema di cui aveva già parlato nelle scorse settimane, e infatti spiega: "Sto cercando di mangiare bene, cercando di non privarmi di proprio tutto ciò che mia. Devo stare un po’ attenta soprattutto con gli zuccheri e i carboidrati, ma credo che quello sia nella norma in generale". "Come tutte le donne mi fanno male le caviglie, mi si gonfiano le mani, le gambe - aggiunge ancora - In tanti mi chiedono come vivo questo disagio delle ritenzione, ecco ora ve lo mostro". Pauselli si è quindi messa seduta sul letto e ha mostrato la sua coscia e il polpaccio, strizzando ha mostrato quindi la pelle che diventava a buccia di gallina: "L’ostetrica mi ha detto 'Non ti preoccupare, tutta questa acqua è latte buono di mamma'. Questa frase mi ha cambiato completamente l’approccio con il mio corpo e con i cambiamenti che sta subendo". Un'importante messaggio anche per tutte le altre donne che come lei stanno approcciando ai cambiamenti fisici del loro corpo.

Le critiche e la difficoltà nel mostrasi

Nelle storie ha escalamto: "Eccomi, con le mie forme e il mio pancione". Nulla di cui vergognarsi, adesso, ma alcuni commenti ricevuti settimane fa l'avevano molto provata tanto da dichiarare: "In questo giorni faccio un po' fatica a mostrarmi, ho ricevuto un po' di messaggi che mi hanno fatto riflettere . Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera". "Mi sono sempre mostrata con orgoglio - aggiungeva - forse è arrivato il momento di proteggermi/proteggerci un po' di più?. Mi rendo conto che adesso più andiamo avanti e più diventa tutto più complicato e fragile". Per fortuna Giulia è riuscita a superare le critiche, che sui social sono sempre dietro l'angolo, e si è mostrata in tutta la sua bellezza.