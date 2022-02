Amici, la ballerina Giulia Pauselli è incinta: l'annuncio di Marcello Sacchetta

La famiglia di Amici di Maria De Filippi si allarga. Secondo quanto ha scritto il profilo Twitter di Amici News Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta starebbero aspettando un bambino.

La coppia è una delle più amate del talent e da anni ormai convivono insieme ai loro cani. Amanti dei viaggi spesso condividono, su Instagram, le foto dei loro viaggi.

Questo annuncio, anticipato dalle "talpe" di Amici News, dovrebbe andare in onda nella puntata di oggi di Amici, in onda dalle 14:00 su Canale5.

La storia d'amore di Giulia e Marcello

Marcello nel programma ha ricoperto numerosi ruoli, oltre a quello di ballerino professionista anche conduttore e giudice. Giulia invece è stata prima concorrente e poi ballerina scelta da Maria.

Marcello Sacchetta a Chi aveva rilasciato un'intervista struggente in cui ha parlato dell'amore per Giulia: "Amo Giulia: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: Ma stai con Tokio de La casa di carta? per via della somiglianza con l'attrice Ursula Corbero. Io rispondo: No, è più bella Giulia. Abbiamo avuto una brutta crisi. Quando un rapporto si rompe, poi, o si fortifica o si distrugge tutto. Noi siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi".