Giulia Pauselli disperata quando ha scoperto di essere incinta: "Uno schiaffo in faccia"

La notizia della gravidanza è stata una doccia gelata per Giulia Pauselli. La ballerina di Amici aspetta il primo figlio dal compagno e collega Marcello Sacchetta, ma non era nei programmi. O almeno non adesso. "E' stato uno schiaffo in faccia" rivela al settimanale Chi.

Incinta di tre mesi, Giulia all'inizio non l'ha presa benissimo: "L'universo ha deciso, ma io ad Amici... Vede, questa è un'azienda dove se ti impegno cresci. E io negli ultimi due anni sono cresciuta tanto. Dunque, il lavoro che va benissimo, poi l'amore, il fatto che stavamo cercando la casa dei nostri sogni, forse tutte queste cose insieme hanno preparato il mio corpo ad accogliere questa vita". Appena l'ha saputo, però, non l'ha presa benissimo: "Questo succedeva il 30 dicembre, il 31 sono andata a fare le analisi e piangevo - racconta ancora la ballerina - Un infermiere mi ha chiesto se avevo paura e gli ho risposto: 'Sono disperata, sono una ballerina'. E lui mi ha detto: 'Quando vedrai tuo figlio non avrai più paura di niente'. Ho continuato a piangere, ma ho anche pensato che ci sono tanti che vogliono un figlio e non ci riescono. E io sono qui che piango?".

La reazione di Marcello Sacchetta

Le ci sono voluti un po' di giorni per metabilizzare l'idea di diventare mamma e in questo il supporto di Marcello Sacchetta è stato fondamentale. La reazione del futuro papà è stata ben diversa: "Quando me l'ha detto ho letto il suo disappunto - racconta il ballerino - avrei voluto saltare dalla gioia, avrei aperto le finestre e avrei urlato, invece sono stato fermo". Il bambino, un maschietto, arriverà a settembre, quando festeggeranno 9 anni d'amore. Regalo più bello non potevano farselo.