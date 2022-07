Giulia Pauselli e il tenerissimo video di papà Marcello che parla con il pancione

“La cosa che amo di più è che riconosce sempre la voce di Marcello” con queste parole e con il video del suo compagno Marcello Sacchetta che parla con il bimbo nella sua pancia, Giulia Pauselli ha commosso tutti. La ballerina professionista di Amici, che da pochi giorni è in pausa maternità per l'imminente arrivo del suo primogenito, ha pubblicato oggi, sul suo profilo Instagram, un video dolcissimo che ritrae il futuro papà del suo bimbo, il ballerino professionista Marcello Sacchetta, mentre la coccola e parla con il piccolo nel pancione che, puntualmente, riconosce la voce del papà e scalcia.

Un quadretto di famiglia bellissimo che ha riempito il cuore di tutti ma soprattutto di Giulia. La ballerina, infatti, sembra aver ritrovato una bella serenità dopo lo "scossone" iniziale per la gravidanza che le ha cambiato il corpo e la vita e che, come ha raccontato lei, a volte l'ha anche resa infelice e l'ha fatta sentire "brutta". La Pauselli, infatti, è sempre stata onesta sulle difficoltà attraversate in un periodo delicato come quello della gravidanza dove una donna è costretta ad affrontare cambiamenti psicologici e fisici che hanno un certo impatto sulla sua vita e sul suo umore e accettarli, soprattutto se con il corpo ci si lavora, proprio come fa Giulia, non è sempre facile.

Ora, però, a un mesetto dall'arrivo del bimbo, se pur stanca, Giulia si mostra felice e innamoratissima del suo Marcello che le sta affianco con una dolcezza unica.

"Ci sono momenti della giornata in cui non mi dà tregua" rivela la ballerina riferendosi al bimbo nel suo pancione - "ma quando fa botta e risposta con il suo papà tutto prende una piega diversa" ammette poi la Pauselli che ci tiene a sottolineare di essere davvero felice e a chi le chiede qual è il segreto della sua bellissima e duratura storia d'amore con Marcello, risponde: "Esiste la resilienza, il coraggio e la voglia di non smettere mai di crederci. Esiste la pazienza, le attese e la volontà di crescere insieme imparando l'uno dall'altra. Esiste se resiste".