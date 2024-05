Giulia Pauselli operata al seno: "Sono una mamma, ma non dimentico di essere donna"

Giulia Pauselli ha deciso di rifarsi il seno. La ballerina professionista di Amici ha condiviso sui social alcuni momenti della sua degenza in ospedale post intervento. Due anni fa, nell'agosto 2022, è diventata mamma di Romeo Maria: una gioia incontenibile per lei e per il compagno Marcello Sacchetta. Ma oltre alla felicità le madri devono fare i conti con il modificarsi del corpo e anche per questo motivo ha deciso di sottoporsi all'operazione.

"Questa è una storia d’amore e di cambiamenti - ha scritto Pauselli -. Oggi sono una mamma follemente innamorata del suo bambino, ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o forse sarebbe meglio dire di petto. Guardo questa immagine fatta di ricordi, un ricordo breve e impattante della mia storia e della mia evoluzione e provo un senso di amore e di gratitudine immenso per le esperienze che la vita mi ha donato. Ma oggi un regalo me lo faccio io. Non è un ADV, ma solo una storia di cambiamenti, di amore e di body positivity. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle!".

Una spiegazione che vuole parlare a tutte quelle donne che sentono il desiderio di cambiare, un invito a non trascurarsi. Giulia, dopo una breve degenza in ospedale, ha dato la notizia delle dimissioni e ha nuovamente ringraziato i dottori e lo staff medico:"Eccomi! Tutto bene e stra felice! Autonoma quasi in tutto ovviamente sempre attenta alle indicazioni post operatorie. Domani giuro che vi racconto coem sta andando. Nel frattempo grazie per condividere attraverso i messaggi le vostre esperienze e curiosità".