Giulia Penna si sposa, ma il fidanzato è top secret: il video in lacrime

Giulia Penna si sposa. La cantante romana, star dei social - dove conta oltre 1 milioni di follower - lo ha annunciato su Instagram in un video in cui prova l'abito bianco davanti ai genitori. Impossibile trattenere le lacrime per la mamma e il papà, ma anche per lei, che si lascia travolgere dall'emozione: "Tutti a piagne - scrive nel post - Dicono che l'abito giusto si senta, non ci credevo e invece è proprio vero! La gioia negli occhi dei miei genitori è qualcosa di indescrivibile... Ah ovviamente l'abito che ho scelto non è quello nel video! Fino a settembre c'ho tempo de magnamme un sacco de carbonare tanto poi riprendiamo le misure una settimana prima".

Soltanto in questi giorni Giulia ha svelato ai suoi fan di essere fidanzata, ma non l'identità del futuro marito, del quale si conosce solo il nome, Igor. Il video del nuovo singolo, "Due notti a Barcellona", racconta proprio del suo addio al nubilato, fatto poco tempo fa con le sue amiche di sempre.

Giulia e Igor sono fidanzati da 16 anni e tra pochi mesi convoleranno a nozze, anche se non si conoscono ulteriori dettagli sul matrimonio e considerando l'estrema riservatezza della cantante sulla sua vita privata, non è escluso che lo ufficializzerà dopo il grande evento. Nel frattempo i follower la stanno già inondando di auguri e tanto affetto.

I post pubblicati da Giulia Penna per annunciare il matrimonio