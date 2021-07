Giulia Provvedi si rompe il dente per fare un video: l'incidente in spiaggia

Epilogo infausto per l'ultimo video social di Giulia Provvedi. La componente del duo Le Donatella voleva realizzare un post divertente e alla fine ci è riuscita lo stesso, nonostante un doloroso incidente.

L'ex gieffina si è fatta riprendere in spiaggia mentre ballava e accennava una corsetta sul bagnasciuga, con una birra in mano, ma è caduta rovinosamente e sbattendo con la bocca sulla bottiglia di vetro si è rotta un incisivo, come mostra nel video che ha comunque pubblicato su Instagram. "La mia situazione sentimentale del 2021 in un video" scrive ironica Giulia - single dalla fine della storia con il calciatore Pierluigi Gollini - e i follower non si trattengono. "Non ho parole" commenta Andrea Dianetti, ma neanche lei che continua a ridere davanti alla scena.

Il video pubblicato da Giulia Provvedi