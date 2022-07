Giulia Provvedi, il bagno in topless: "Le ho liberate e mi ringraziano"

Non sono nuove a scatti provocanti Le Donatella, duo musicale composto dalle gemelle Provvedi, ma stavolta Giulia decide di alzare l'asticella con alcuni scatti bollenti, ovvero un bagno in topless in piscina. La didascalia delle foto sembra richiamare l'ormai blasonato #FreeTheNipple, il trend di abbandonare il reggiseno in favore della comodità. "Avevano caldo , le ho liberate e non smettono di ringraziarmi", scherza la cantante, che oggi è diventata una dj ed influencer. Migliaia di like, compreso quello piccante della showgirl Antonella Elia: "Liberale, lo meritano". E qualcuno invece fa notare che, merito di cotanto décolleté, è anche papà chirurgo, oltre che Madre Natura ("Abbiamo rifatto il seno Giulia nel 2015, io un annetto fa perché all'Isola avevo perso 8 chili e non mi piacevo più", hanno ammesso le due anni fa).

Da tempo assenti dalla tv, Le Donatella hanno esordito nel 2012 ad X Factor, poi svariate partecipazioni a trasmissioni televisive com l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip ed oggi il ritorno alla musica, sebbene dietro alla consolle. Quanto alla vita privata, sappiamo che Giulia, la biondina del duo, è ancora single dopo l'addio al calciatore Pierluigi Gollini; Silvia invece, che in passato ha avuto una relazione con Fabrizio Corona, è mamma a tempo pieno di Nicole, avuta dal compagno Giorgio De Stefano, in carcere dall'estate 2020 con l'accusa di associazione mafiosa.