Le portano un cocktail annacquato, ma la reazione di Giulia Salemi è tutta sbagliata: il video al bar

C'è un video di Giulia Salemi che sta facendo particolarmente chiacchierare su TikTok. È una clip in cui l'influencer - nota al pubblico generalista per alcune partecipazioni al Grande Fratello - rimanda indietro un cocktail ricevuto al ristorante sostenendo che è "annacquato", ovvero che c'è troppa acqua rispetto alla quantità di alcool versato. Oltre centomila persone hanno cliccato like al video, sostenendo che troppo spesso si sono sentite prese in giro nei locali alla stessa maniera, ma la realtà delle cose è diversa.

Ma andiamo con ordine. Anzitutto, il video. Nelle immagini che si sono viralizzate su TikTok, Giulia si siede al tavolo di un locale per godersi una serata in compagnia e ordina un cockail. Poco dopo, il cameriere arriva con la bevanda e lei, infastidita dalla quantità di acqua, chiede che venga rimandato indietro. "Scusi", dice al personale del locale "puoi chiedere il drink con meno ghiaccio? Più alcool e meno ghiaccio, per favore". Poi fa notare la lastra di ghiaccio presente all'interno del bicchiere. Di tutta risposta, il cameriere prende il bicchiere e lo riporta in cucina.

L'errore di Salemi non è certo stato nell'approccio al cameriere, nei confronti del quale anzi si è mostrata gentilissima, bensì nella stessa richiesta. Come spiega il sito Cookist, infatti, i cocktail hanno tutti la stessa quantità di alcool, a prescindere alla mole interna di ghiaccio: il quantitativo di prodotto, insomma, non aumenta né diminuisce con la presenza del cubetto o meno. Salemi dunque non è stata truffata in alcun modo, anzi: la diluizione di un drink è fondamentale perché l'acqua serve proprio a far mantenere all'alcool la giusta temperatura. Non a caso, il ghiaccio presente nel bicchiere di Giulia è di tipo Collin Spears, ovvero uno di quelli che vanno più di moda in questo periodo. Una lezione per tutti coloro che la prossima volta, seduti al bancone di un bar, si sentiranno truffati (...a torto).